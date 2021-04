In einer Höhe von mehr als 1500 Metern : Grösstes Kraftwerk der Welt in Tibet würde alles in den Schatten stellen

Das gigantische Kraftwerk soll dreimal soviel Strom erzeugen wie der Drei-Schluchten-Staudamm am Jangtse. Umweltschützer und der Nachbar Indien zeigen sich besorgt.

Darum gehts China plant einen neuen Mega-Staudamm.

Entstehen soll er in Tibet.

Ein «reiches tibetisches Kulturerbe» ist gefährdet.

Das bisher grösste Kraftwerk der Welt steht in China, der Drei-Schluchten-Staudamm am Jangtse. Doch das neueste Kraftwerksprojekt Pekings lässt selbst diese Anlage klein aussehen: Ein gigantisches Wasserkraftwerk in Tibet soll dreimal so viel Strom erzeugen. Umweltschützer und der Nachbar Indien sind alarmiert. Der Mega-Staudamm ist nicht nur ein massiver Eingriff ins Ökosystem, China würde damit auch einen Grossteil der Wasserversorgung Südasiens kontrollieren.

Der Staudamm ist am Oberlauf des Brahmaputra im Himalaya geplant. Er soll den längsten und tiefsten Canyon der Welt in einer Höhe von mehr als 1500 Metern überspannen und jährlich bis zu 300 Milliarden Kilowatt Strom erzeugen. Der im März verabschiedete 14. Fünf-Jahres-Plan erwähnt das Projekt, nennt aber keine Details zum Zeitrahmen oder den Kosten.

«Eine wirklich schlechte Idee»

Weit flussaufwärts ist der Brahmaputra, den die Tibeter Yarlung Tsangpo nennen, bereits durch zwei Anlagen aufgestaut, sechs weitere Wasserkraftwerke sind geplant oder im Bau. Aber der Mega-Staudamm hätte eine ganz andere Dimension.

Im Oktober unterzeichnete die tibetische Regierung ein Kooperationsabkommen mit dem staatlichen, auf Wasserkraft spezialisierten Unternehmen PowerChina. «Die Region verfügt über die weltweit grössten Ressourcen für Wasserkraft», sagte der Chef von PowerChina, Yan Zhiyong, bei der Vorstellung des Projekts.

Peking mag den gigantischen Staudamm als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen rechtfertigen, dennoch lehnen Naturschützer ihn ab. «Einen Damm in dieser Grösse zu bauen, ist aus vielen Gründen eine wirklich schlechte Idee», sagt Brian Eyler, Programmdirektor für Energie, Wasser und Nachhaltigkeit beim US-Think-Tank Stimson Center. Zum einen sei das Gebiet erdbebengefährdet, zum anderen berge es eine einzigartige Artenvielfalt. Der Damm würde sowohl die Wanderung von Fischen blockieren als auch die Anreicherung des Bodens mit Sedimenten bei den saisonalen Überschwemmungen, argumentiert Eyler.

Stauung hätte Auswirkungen auf Nachbarländer

Tempa Gyaltsen Zamlha warnt nicht nur vor ökologischen, sondern auch vor politischen Risiken durch den Bau des Wasserkraftwerks. «Wir haben ein sehr reiches tibetisches Kulturerbe in diesen Gebieten», sagt der Experte des Think-Tanks Tibet Policy Institute der tibetischen Exilregierung in Indien. «Der Dammbau würde zu ökologischer Zerstörung und zur Überflutung von Teilen dieser Region führen.» Während Tibeter abwandern müssten, würden sich die Han-chinesischen Arbeiter dauerhaft ansiedeln, befürchtet er. Durch den Drei-Schluchten-Staudamm verloren 1,4 Millionen Anwohner ihre Heimat.

Der Brahmaputra ist mit rund 3000 Kilometern einer der längsten Flüsse der Welt. Vom Himalaya in Tibet fliesst er weiter durch Indien und Bangladesch, wo er in den Ganges und schliesslich ins Meer mündet. Staut China das Wasser am Oberlauf, hat das Auswirkungen auf die Nachbarländer. Vor einem «Wasserkrieg» warnt der Politologe Brahma Chellaney in der «Times of India». China könnte über die Ressource Wasser seine Macht ausüben. Wegen der Gefahr eines Erdbebens sei der Staudamm zudem eine «tickende Wasserbombe» für die flussabwärts lebenden Menschen, schrieb Chellaney weiter.

Die indische Regierung reagierte auf das chinesische Projekt mit Überlegungen, selbst ein Wasserkraftwerk am Brahmaputra zu errichten. «Es ist noch viel Zeit, um mit China zu verhandeln», sagt Umweltexperte Eyler. «Ein schlechtes Ergebnis wäre, wenn Indien flussabwärts einen Damm bauen würde.»

