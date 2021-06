Mysteriöse Vorfälle : Grösstes Schiff der iranischen Marine sinkt nach Brand

Angesichts der Spannungen im Nahen Osten hat es im Golf von Oman in den vergangenen Jahren immer wieder mysteriöse Vorfälle gegeben. Jetzt hat der Iran ein Militärschiff verloren, das der Versorgung anderer Schiffe diente.

Das Schiff sank in der Nähe des iranischen Hafens Dschask.

Das grösste Schiff der iranischen Marine ist im Golf von Oman gesunken. Das berichteten die halboffiziellen Agenturen Fars und Tasnim. Am Mittwochfrüh sei gegen 2.25 Uhr (Ortszeit) auf dem Hilfsschiff «Charg» ein Feuer ausgebrochen und Feuerwehrleute hätten versucht, es unter Kontrolle zu bringen, berichtete das Staatsfernsehen. Das Schiff sank in der Nähe des iranischen Hafens Dschask, der sich etwa 1270 Kilometer südöstlich von Teheran in der Nähe der Strasse von Hormus befindet.