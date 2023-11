Gazastreifen: Alle Spitäler im Norden laut Hamas «ausser Betrieb»

1 / 3 Rauch in der Nähe der Schifa-Klinik: Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor der kritischen Lage im grössten Spital im Gazastreifen. via REUTERS Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik. AFP Schon zuvor hatte die WHO die Lage in dem Klinikkomplex mit rund 700 Betten angeprangert. REUTERS

Darum gehts Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut «entsetzliche Zustände» im grössten Spital im Gazastreifen beklagt.

Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik.

Wegen der Kämpfe und Treibstoffmangels sei eine medizinische Versorgung kaum noch möglich.

Derzeit sollen laut der Hamas alle Spitäler im Norden des Gazastreifen «ausser Betrieb» sein, wie die Terrorgruppe am Montagmorgen mitteilte. Demnach seien keine Gesundheitseinrichtungen mehr arbeitsfähig, wie das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium bekanntgab.

Widersprüchliche Berichte zu Treibstofflieferung

Zuvor teilte die israelische Armee am Sonntag Videoaufnahmen, die eine Treibstofflieferung ans Schifa-Spital im Norden des Gazastreifens zeigten. Die Hamas habe es laut Israel aber verhindert, dass das Spital die 300 Liter Treibstoff habe entgegen nehmen können. Diesen Vorwurf weisen die Hamas-Kämpfer zurück, laut ihnen würde die Treibstoffmenge es nur erlauben, die Generatoren des Spitals für 30 Minuten zu betreiben.

Zuletzt hatte die Weltgesundheitsorganisation erneut «entsetzliche Zustände» im grössten Spital im Gazastreifen beklagt. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten und rund 1500 Vertriebene, schrieb die WHO am Montag auf der Plattform X (früher Twitter) unter Berufung auf das palästinensische Gesundheitsministerium. Demnach konnten Patienten unter anderem keine Dialyse mehr erhalten. Frühgeborene seien zudem ohne Brutkästen in Operationssäle verlegt worden.

Zwei Babys gestorben?

«Die andauernden Feuergefechte und Bombardements in der Gegend haben die ohnehin schon kritischen Bedingungen noch verschärft», schrieb auch WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in einem eigenen Beitrag auf X: «Tragischerweise ist die Zahl der Todesfälle unter den Patienten deutlich gestiegen.» Die WHO habe Kontakt zum Gesundheitspersonal in der Klinik herstellen können. Das Spital funktioniere nicht mehr als Spital. Es müsse eine sofortige Waffenruhe geben.

Zwei Frühgeborene seien im Spital gestorben, sagte der Spitalleiter dem arabischen Sender al-Jazeera. Wegen des Strommangels habe die pädiatrische Intensivstation nicht mehr arbeiten können. Auch ein Chirurg, der in Schifa-Klinik arbeitet, bestätigte den Tod der zwei Babys. Das von den Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium spricht sogar von drei verstorbene Babies.

Israel stritt einen direkten Angriff des Spitals ab. «Wir kämpfen gegen Terroristen, die sich dazu entschieden haben, uns aus der Nähe des Shifa-Spitals anzugreifen», so ein Sprecher der Armee. Die östliche Seite des Spitals sei für den sicheren Übergang geöffnet.

Leitender Arzt spricht von «grosser Lüge»

Schon zuvor hatte die WHO die Lage in dem Klinikkomplex mit rund 700 Betten angeprangert. Wegen der Kämpfe in unmittelbarer Nähe und Treibstoffmangels sei eine medizinische Versorgung kaum noch möglich. Dutzende Kinder seien in kritischem Zustand und könnten jeden Moment sterben, warnte die WHO. Der Leiter des Schifa-Spitals dementierte Angaben Israels, denen zufolge seine Klinik eine Versorgung mit Treibstoff unter Druck der im Gazastreifen herrschenden Hamas zurückgewiesen haben soll. Die Islamistenorganisation kontrolliert auch das Gesundheitsministerium.

Gegenüber dem britischen Sender BBC bestritt ein leitender Arzt der Klinik auch die Darstellung der israelischen Seite, dass sich Hamas-Kämpfer in dem Spital aufhielten. Das sei «eine grosse Lüge», sagte der Chefchirurg Marwan Abu Saada. «Wir haben medizinisches Personal, wir haben Patienten und Vertriebene. Nichts anderes.»

Das israelische Militär hatte zuvor davon gesprochen, dass die Hamas – die ein weit verzweigtes Tunnelnetzwerk unter dem Küstengebiet für ihre Zwecke nutzt – unter der Klinik eine Kommandozentrale habe und auch andere medizinische Einrichtungen im Gazastreifen für militärische Zwecke missbrauche.

