Die Bilder waren schockierend. Feuerflammen schossen meterhoch in die Höhe, das Auto riss entzwei. Mittendrin Romain Grosjean. 27 Sekunden war er in den Flammen gefangen, ehe er sich alleine befreien konnte und fast unverletzt aus dem Feuer sprang. Wie er dieses Feuerinferno überlebte, ist eine andere Geschichte . Und eine, die Grosjeans Frau wohl nur bedingt interessiert.

Das Spital darf er am Dienstag verlassen

«Danke an unsere Kinder, die ihn dazu angetrieben haben, sich aus dem Flammenmeer herauszuziehen. Danke an seinen Mut, seine Hartnäckigkeit, seine Kraft, seine Liebe, seine körperliche Konstitution, die ihn wahrscheinlich auch am Leben gehalten hat», teilte sie mit. Und die frühere Formel-1-TV-Journalistin schloss mit den Worten: «Es bedurfte nicht eines, sondern mehrerer Wunder gestern. Ich küsse dich.» Romain Grosjean hat den Feuerunfall mit Verbrennungen an beiden Handrücken überstanden. Er und Marion sind seit 2012 verheiratet, sie haben drei Kinder.

Den 34-Jährigen werden die Worte bestimmt sehr freuen. Zumal er am Dienstag bereits wieder zu seiner Frau darf, sie wieder in seine Arme schliessen kann. Das kündigte der US-Rennstall Haas am Montag nach einem Besuch von Teamchef Günther Steiner im Spital an. Die Behandlungen von Grosjeans Verbrennungen an beiden Handrücken würden gut verlaufen. Der Rippenbruch stellte sich als falsche Diagnose heraus.