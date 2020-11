Das Gute zuerst: Romain Grosjean, dreifacher Familienvater, gehts gut. Das, nach einem Crash in der 1. Runde vom GP Bahrain. Es war ein Fahrfehler des Franzosen mit Schweizer Pass, er donnerte in die Leitplanke. Sein Wagen stand sofort in Flammen und wurde bei dem Einschlag in hoher Geschwindigkeit in zwei Teile gerissen. Erstaunlicherweise konnte sich der 34-jährige Haas-Pilot selber aus dem Wrack befreien und über die Leitplanke retten. Sein Wagen wurde regelrecht auseinandergerissen.