Tabellenletzter : Gross und Schalke mit bitterer Niederlage im Krisengipfel

Der FC Schalke 04 bleibt zum Hinrundenabschluss Tabellenletzter der Fussball-Bundesliga. Gegen den Abstiegskonkurrenten 1. FC Köln verliert das Team von Christian Gross mit 1:2.

Noch ohne Heilsbringer Klaas-Jan Huntelaar hat der FC Schalke 04 zum Hinrunden-Abschluss den nächsten Nackenschlag hinnehmen müssen und geht ziemlich abgeschlagen in die zweite Saison-Hälfte. Die Schalker verloren im eigenen Stadion nach einem Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 gegen den Abstiegsrivalen 1. FC Köln. Mit kümmerlichen sieben Punkten aus 17 Spielen haben die Schalker nun acht Zähler Rückstand auf Köln. Joker Jan Thielmann (90.+3) erzielte den Siegtreffer für den FC, nachdem Schalkes Shootingstar Matthew Hoppe mit seinem fünften Tor in den jüngsten drei Spielen (57.) die erste FC-Führung durch Rafael Czichos (30.) ausgeglichen hatte. Czichos Treffer war das erste FC-Tor nach 514 Minuten. Thielmann war erst in der 88. Minute eingewechselt worden – und liess die Kölner mit seinem zweiten Bundesliga-Tor jubeln. Auf das heiss ersehnte Comeback von Huntelaar müssen die Schalker Fans aber derweil mindestens bis Sonntag warten. Dann kommt der Tabellenführer FC Bayern München nach Gelsenkirchen.