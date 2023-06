Kryptowährungen: Grossangriff auf den US-Kryptomarkt – Was bedeutet das für die Schweiz?

In den Anklagen heisst es, dass die Börsen unerlaubten Wertpapier-Handel betreiben und gegen das US-Gesetz verstossen.

Das ist passiert

Das sind die Anklagepunkte

SEC-Chef Gary Gensler fährt eine beispiellose Kampagne gegen die Krypto-Szene in den USA.

So reagieren die Krypto-Börsen auf die Anklage

Die Krypto-Börsen wehren sich gegen die Vorwürfe. Laut Coinbase-CEO Brian Armstrong habe es seitens der Börse zahlreiche Versuche gegeben mit der Börsenaufsicht in Kontakt zu treten, diese habe sich aber kaum kooperativ gezeigt.

Auch Binance kann den Grossangriff der SEC auf den Krypto-Markt nicht nachvollziehen: «Die Aktionen der SEC untergraben Amerikas Rolle als globales Zentrum für finanzielle Innovationen und Führung», so das Unternehmen.

Was passiert mit den als Wertpapieren eingestuften Kryptos?

Inwiefern betrifft das den Krypto-Standort Schweiz?

Die EU hat erst kürzlich die Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCa) verabschiedet. Die Schweiz ist mit dem Distributed Ledger Technology Act (seit August 2021 in Kraft) noch einen Schritt weiter. Dieser bietet auch Rechtsklarheit, um Abstürze wie bei der Krypto-Börse FTX vorzubeugen.

Müssen sich Schweizer Investoren Sorgen machen?

Wer bei Binance oder Coinbase Kryptowährungen hat, muss sich laut Hügli vorerst keine Sorgen machen: «Die US-Börsenaufsicht hat ja noch nichts bewiesen, sondern erst Anschuldigungen ausgesprochen.» Auch gehe Coinbase nun vor Gericht, um in der Wertschriften-Frage endlich Klarheit zu schaffen. Wer aber auf Nummer sicher gehen möchte, könne seine Kryptos auch in privaten, selbst verwalteten Wallets aufbewahren.

Was passiert mit den Kryptowährungen, die als Wertpapiere eingestuft worden sind?

Dass nun Broker wie Robinhood in den USA darauf reagieren und die Coins von der Börse nehmen, sei laut Pascal Hügli zwar vorauseilender Gehorsam, wohl aber verständlich. Dass diese Kryptowährungen deswegen verschwinden oder der Kurs auf null Dollar fällt, glaubt er nicht. Der Handel werde vermehrt ausserhalb der USA stattfinden. So zum Beispiel in Hongkong: «Hier wurden wenige Tage vor der SEC-Grossinitiative offiziell verschiedene Coins zum Handel freigegeben, darunter auch solche, die von der Börsenaufsicht als Wertschriften eingestuft wurden.»