Red Bull Cliff Diving: Die besten Klippenspringer zu Gast in Sisikon – die dritte Runde läuft

Klippenspring-Legende, mehrfacher Weltmeister und seit einigen Jahren der Director der RedBull-Cliff-Diving-Tour Orlando Duque freut sich wieder in der Schweiz einen Wettkampf auszutragen. «Ich habe hier in der Schweiz im Jahr 1997 in Brontallo (TI) meinen ersten RedBull-Event gemacht und auch in den folgenden Jahren immer tolle Ergebnisse in der Schweiz erzielt.» Er habe das Glück gehabt, das Land und die Leute kennenzulernen, er habe beides sehr gern bekommen.