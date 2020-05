Grosseinsatz in Biel

«Ich hörte einen Schuss und sah Leute wegrennen»

In Biel kam es zu einem Grosseinsatz der Kantonspolizei Bern. Anwohner berichteten von einer Schussabgabe.

In Biel lief ein Grosseinsatz der Polizei. Mehrere Beamte waren in voller Ausrüstung vor Ort. Ein Anwohner sagte auf Anfrage: «Ich hörte einen Schuss und sah Leute wegrennen.» Nur wenige Minuten nach dem Knall fuhr auch bereits die Polizei vor. Beamte beobachteten die Situation von der Wohnung des Anwohners aus. Der Seelandweg sowie Teile der Alfred-Aebi-Strasse wurden abgesperrt.

Der Seelandweg sowie Teile der Alfred-Aebi-Strasse werden in Biel abgesperrt.

Der Polizeieinsatz in Biel dauert bis nach Mitternacht. (3. Mai 2020)

Der Präsident des Trägervereins der Moschee sagte am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage, die Schussabgabe habe nichts zu tun mit der Moschee. Im Fokus der Polizei stehe ein Nachbarhaus, das kürzlich hätte abgebrochen werden sollen. Die Moschee sei ohnehin seit der Verhängung der ausserordentlichen Lage durch den Bundesrat Mitte März geschlossen.

Ob der Einsatz im Zusammenhang mit der Moschee stand, blieb vorerst unklar. Sie sorgte in den letzten Jahren regelmässig für Kontroversen. Der umstrittene libysche Prediger Abu Ramadan soll dort Hasspredigten gehalten haben. Der Mann lebte jahrelang in der Region von Sozialhilfe, deswegen ermittelt die Justiz gegen ihn. Im Februar hatte ihn der Trägerverein der Moschee darum gebeten, auf Predigten zu verzichten.

Gegen 23.30 Uhr gaben die Sicherheitskräfte dann Entwarnung für die Situation in Biel, wie die Kantonspolizei Bern auf Twitter mitteilte. «Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung», hiess es. Es liefen Abklärungen zur Schussabgabe, teilten die Behörden zudem vorläufig mit. In der Nacht auf Montag twitterte die Kantonspolizei nochmals, dass in der Angelegenheit weiter ermittelt werde. Es habe aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hiess es.