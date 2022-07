Grossaufgebot: Hausdurchsuchung bei Winterthur – dahinter stecken deutsche Ermittlungen

Ein Grossaufgebot von Einsatzkräften der Kantonspolizei und der fedpol ist in Stadel ZH vor Ort.

Den Ermittlungen liegt ein Verfahren in Deutschland zu Grunde.

Nahe Winterthur findet am Donnerstag eine Hausdurchsuchung in einem Wohngebäude statt.

Die Kantonspolizei Zürich führt zusammen mit dem Bundesamt für Polizei fedpol eine gross angelegte Hausdurchsuchung in einem Wohngebäude in Stadel bei Winterthur durch. Das Grossaufgebot ist nötig, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich im Haus Chemikalien befinden, berichtet «Zueri Today». So sei auch das forensische Institut beteiligt.