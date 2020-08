Siebnen SZ

Grossaufgebot wegen Brand, Helikopter im Einsatz

In einem Mehrfamilienhaus in Siebnen SZ ist ein Feuer ausgebrochen. Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

In Siebnen SZ ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie Bilder zeigen, sind mehrere Ambulanzen und Helikopter im Einsatz.