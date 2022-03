«Peinlich» oder «gelungenes Marketing»? – Nach Mitarbeiterbefragung heisst der Russen- jetzt «Friedenszopf»

Dieser ist in allen 26 Filialen vom Sutter-Begg in der Region Basel zu kaufen.

In den Filialen der Basler Bäckerei Sutter gibt es statt Russen- jetzt «Friedenszopf». Dessen Erlös wird einen Monat lang an die Caritas gespendet.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist inzwischen selbst in der Auslage der bekanntesten Basler Grossbäckerei angekommen. Seit der Fasnacht verkauft der Sutter-Begg mit 26 Filialen in der Region Basel keinen Russenzopf mehr sondern nur noch «Friedenszopf». Dies scheint bei der Kundschaft gut anzukommen. Die Reaktionen seien durchwegs positiv, sagt die Geschäftsleiterin Katharina Barmettler-Sutter gegenüber der «Handelszeitung» .

«Ich war positiv überrascht über die Reaktion der Kunden, die sich an der Aktion beteiligen wollen», erklärt Barmettler-Sutter auf Anfrage. Denn: Der gesamte Erlös, der mit den «Friedenszöpfen» erzielt wird, wird an die Caritas gespendet. Die Menschen freuten sich, etwas Gutes tun zu können. Mit einem «Danke für Ihre Spende», werden die Gäste nach dem Kauf des Süssgebäcks verabschiedet.

Kontroverse auf Social Media

Zur Aktion gibt es auch kritische Stimmen. So löste der bekannte Basler Anwalt Daniel Ordas mit einem Facebook-Post, in der er die Aktion selbst als «originell» lobte, eine kontroverse Debatte aus. So wird sie in der Kommentarspalte als «peinlich», «blöde Idee», oder gar «diskriminierende» Marketing-Strategie abgewertet. «Es ist nicht Russlands Krieg gegen die Ukraine, sondern Putins Krieg», wendet etwa ein Kritiker ein. Trotzdem überwiegen auch hier die positiven Reaktionen. «Superbegg», kommentiert etwa die Basler Mitte-Grossrätin Andrea Strahm und kontert den Kritikern, die «gescheiter selbst ein Zeichen gegen diesen unsinnigen Krieg setzen sollen».