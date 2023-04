Zürich: Brand einer Dachwohnung an der Hohlstrasse – eine Person tot

Wegen des Brands einer Dachwohnung an der Hohlstrasse in Zürich, mussten mehrere Personen evakuiert werden.

An der Hohlstrasse stand eine Dachwohnung in Flammen.

Grossbrand im Zürcher Kreis 4: Wie die Stadtpolizei Zürich berichtet, meldete ein Passant in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr einen Brand an der Hohlstrasse 347. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie, dass eine Dachwohnung im Vollbrand stand. Man habe sofort begonnen, das Haus zu evakuieren.

Bei den Löscharbeiten stiess die Feuerwehr auf eine tote Person. Wie diese genau ums Leben kam, sei noch nicht klar. Ebenso ist noch offen, was die Brandursache ist.

Flammen breiteten sich nicht weiter aus

Nachdem der Brand in der Wohnung gelöscht war, dauerten die Nachlöscharbeiten rund zwei weitere Stunden an. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, heisst es weiter. Zwei der Wohnungen sind jedoch nicht mehr bewohnbar. Nichtsdestotrotz blieben die meisten Wohnungen verschont, ein Grossteil der Personen habe inzwischen in ihre Behausung zurückkehren können.