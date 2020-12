Paraguay : Grossbrand an Weihnachten zerstört dutzende Häuser

Ein falscher Umgang mit Feuerwerkskörpern gilt als Ursache für einen verheerenden Brand in der Hauptstadt Paraguays.

Bei einem Grossfeuer in Paraguays Hauptstadt Asuncion sind am Heiligen Abend die Häuser von Dutzenden Familien abgebrannt. Zudem wurde ein historisches Gebäude im alten Zentrum der Stadt beschädigt, wie paraguayische Medien am Freitag berichteten.