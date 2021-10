Grossbrand in Utzenstorf BE - Fabrikgebäude steht in Flammen

In Utzenstorf ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Am Sonntagabend brach um etwa 20.15 Uhr in der Gemeinde Utzenstorf, im Emmental in Bern, ein Brand im Industriegebiet aus. Wie eine Sprecherin von Schutz & Rettung Bern gegenüber 20Minuten sagt, brannte ein Lagerfabrikgebäude an der Fabrikstrasse. Bis jetzt seien keine Personenschäden bekannt. Leserinnen und Leser berichten von einer Rauchsäule, die mehrere Kilometer weit sichtbar ist.