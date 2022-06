Mehrere Explosionen waren zu hören: Grossbrand bei Autohändler in Grossdietwil ausgebrochen 

Am Donnerstagmorgen ist laut Luzerner Polizei ein heftiger Brand in Grossdietwil (LU) ausgebrochen. Die dicken schwarzen Wolken, die vom Brandort in Richtung Himmel steigen, haben die Bewohner und Bewohnerinnen in Aufregung versetzt, berichtet ein News-Scout. Auf einem Balkon in der Nähe sind Russpartikel gelandet. Anwohnerin Aysen Fidangül sagt, dass gegen 9.00 Uhr mehrere Explosionen zu hören gewesen waren: «Wir sind dann aufgestanden und haben die Riesenwolke gesehen, die immer grösser wurde.»