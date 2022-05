Hörbare Explosionen: Grossbrand beim Flughafen Genf – Flugverkehr gestört

Am Freitagnachmittag ist gegen 17.30 Uhr in der Flughafenzone von Genf ein riesiges Feuer ausgebrochen, wie «20 Minutes» berichtet. Gemäss dem «Tribune de Genève» steht das zukünftige Gebäude der internationalen Polizei (PI) und des Bundeszentrums für Asylsuchende in Grand-Saconnex in Brand. Dieses befindet sich am Ende der Startbahn des Genfer Flughafens. Es steigt dichter schwarzer Rauch auf. Laut Augenzeugen sollen zudem Explosionen zu hören gewesen sein.