Grossbrand in Alpnach OW – Rauchsäule und meterhohe Flammen – drei Gebäude stehen in Vollbrand

In der Baumgartenstrasse standen drei Gebäude in Flammen.

In Alpnach Dorf ist am Montagabend ein Grossbrand ausgebrochen. Dies berichten mehrere News-Scouts am Montagabend gegenüber 20 Minuten. Laut Angaben der Polizei stehen drei Gebäude in Vollbrand. Um 19.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über den Brand ein. Einsatzkräfte sind vor Ort und versuchen, das Feuer zu löschen. Dabei arbeiten mehrere Feuerwehren zusammen. Im Einsatz stehen die Feuerwehren Alpnach, Sarnen, Kerns und Stans sowie der Rettungsdienst und die Kantonspolizei mit einem Grossaufgebot. Ungefähr 200 Leute befinden sich laut einem News-Scout insgesamt im Einsatz. Die umliegenden Strassen sind vorübergehend gesperrt.