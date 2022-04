Industriezone Meyrin-Satigny : Grossbrand bei Genf – Dach einer Kletterhalle eingestürzt

In der Genfer Industriezone von Meyrin-Satigny findet derzeit ein riesiger Brand statt. Ein Grossaufgebot an Feuerwehrleuten ist vor Ort.

Das Industriegebiet Meyrin-Satigny ist derzeit Schauplatz eines riesigen Brandes. Zeugen vor Ort berichten, dass das Gétaz-Gebäude in Flammen steht. In der Nähe ist das Dach der Halle, in der die Kletterwand «Grimpez.ch» untergebracht ist, gerade eingestürzt.