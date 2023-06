Gächlingen SH: Grossbrand in Halle verursacht Millionenschaden

In Gächlingen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand in einer Fahrzeugeinstellhalle entfacht.

Das ist passiert

Milionenschaden in einer Fahrzeugeinstellhalle: Am Mittwochabend kurz vor Mitternacht musste die Schaffhauser Polizei ausrücken. Der Grund: Ein Grossbrand in einer Halle in Gächlingen. Mehrere Personen in umliegenden Gebäuden mussten evakuiert werden.