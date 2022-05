Egerkingen SO: Grossbrand in Holzlager ausgebrochen – Feuerwehr mit Grossaufgebot vor Ort

In Egerkingen im Kanton Solothurn ist ein Grossbrand ausgebrochen. Wie mehrere News-Scouts gegenüber 20 Minuten berichten, handelt es sich dabei um ein Holzlager einer Holzbaufirma. Die Kantonspolizei Solothurn konnte den Brand gegenüber 20 Minuten bestätigen. «Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir aber noch nicht mehr», so die Dienststelle.

«Es sind ungefähr sechs bis acht grosse Feuerwehrautos vor Ort, vielleicht sogar noch mehr, so genau kann ich es nicht sagen. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen an», so ein News-Scout zu 20 Minuten. Es brenne immer noch, jedoch nicht mehr so fest wie gegen 22.15 Uhr. «Die Flammen sind aber locker noch fünf bis sechs Meter hoch», so der News-Scout weiter.