Nach der Feuersbrunst: Grossbrand in Kehrsatz – diese Bilder zeigen das Ausmass der Zerstörung

Bilder vom Grossbrand in Kehrsatz BE zeigen das Ausmass der Zerstörung.

Während die Brandruine in Kehrsatz immer noch raucht, wird langsam das Ausmass der Zerstörung sichtbar. «Ich bin oft in der Gegend und fahre da durch», sagt Fotograf Basil Herzig zu 20 Minuten. «Es ist unglaublich, wie das alles niedergebrannt ist , es ist die komplette Zerstörung. Es tut mir leid für die Firmen, die alles verloren haben.»

Welche Firma in dem Gebäude wo ansässig ist, ist nach dem Brand nicht mehr zu erkennen. «Das Ausmass der Zerstörung ist viel zu gross», so Herzig. Auch kurz vor 16 Uhr steigt Rauch aus der Ruine auf. Wie Herzig sagt, sind mittlerweile Bagger aufgefahren, die Material zur Seite schaffen.

130 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Kirchackerweg in Kehrsatz stand am Dienstag ein Gebäude in Flammen. Der Brand war weitherum sichtbar. Wie die Polizeisprecherin Magdalena Rast zu 20 Minuten sagte, gibt es gemäss aktuellem Stand keine Verletzten und keine Vermissten.