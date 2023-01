Henau SG: Grossbrand in Restaurant – Löscharbeiten dauern an

In Henau SG brennt es in einem Restaurant.

Am Mittwoch, kurz nach 3.20 Uhr, meldete ein Passant der Kantonalen Notrufzentrale offenes Feuer aus einem Restaurant an der Felseggstrasse in Henau. Daraufhin rückten mehrere Feuerwehren mit rund 60 Feuerwehrleuten und einigen Fahrzeugen aus. Die ersten Mitarbeitenden der Kantonspolizei St. Gallen, die am Brandort eintrafen, sowie Feuerwehrangehörige stellten offene Flammen im Haus fest. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Das Treppenhaus im Innern war bereits nicht mehr begehbar.