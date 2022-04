Kanton Luzern : Grossbrand in Root – Feuerwehr rettet 2 Personen von Dach

In der Gemeinde Root ist in einem Mehrfamilienhaus am frühen Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten laufen derzeit auf Hochtouren, Aufnahmen aus der Luft zeigen eine enorme Rauchentwicklung.