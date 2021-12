Am Weihnachtsabend : Grossbrand in Schlieren

Wie mehrere News-Scouts am Sonntag kurz nach Mitternacht berichten, kam es in Schlieren in der nähe der Haltestelle Langwiesen zu einem Brand. Betroffen seien Schrebergärten und -häuser. Die Feuerwehr sei mit einem Grossaufgebot vor Ort.

1 / 2 In Schlieren kam es kurz nach Mitternacht zu einem Brand, die Feuerwehr ist vor Ort. 20 Min / News-Scout Die Löscharbeiten dauern an. 20 Min / News-Scout

Am Weihnachtsabend kurz nach Mitternacht kam es in Schlieren in der Nähe der Haltestelle Langwiesen zu einem Brand. Wie mehrere News-Scouts berichteten, sollen innerhalb von zehn Minuten, mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, der Polizei und der Sanität angefahren sein.

Der Brand brach in der nähe der Schrebergärten und der Limmat aus. Weitere Infos zum Vorfall sind noch nicht bekannt.

Update folgt…

