Tirol, Österreich: Grossbrand in Tunnel – mindestens 370 Menschen aus Nachtzug evakuiert

Der Nightjet passierte den Terfener Tunnel in der Nähe von Fritzens im Bezirk Innsbruck-Land, als mutmasslich durch eine gerissene Oberleitung ein Feuer ausgelöst wurde.

