Torgon VS: Grossbrand in Walliser Siedlung – 120 Personen evakuiert

Am Mittwochmorgen um 7.45 Uhr fing eine Siedlung in Torgon VS Feuer. Wegen des Grossbrands rückten sowohl die Kantonspolizei als auch die interkommunale Polizei, die Feuerwehr und die Ambulanz aus und sind noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bis anhin wurden 120 Personen aus dem Gebäude evakuiert. Der Polizei sind zurzeit keine Verletzten bekannt.