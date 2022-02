Frankreich : Grossbrand lodert mitten in Paris

Am späten Sonntagnachmittag brach im Bezirk Saint Germain, neben der Seine in der Nähe des Musée d’Orsay, ein Feuer aus. Videos auf Twitter zeigen, dass das Feuer eine Baustelle erfasst hat.

In Paris brennt ein Gebäude neben der Seine.

Im Bezirk Saint Germain in Paris steht ein Gebäude in Flammen.

Ein Grossbrand ist im Zentrum von Paris in Nachbarschaft der Residenz des deutschen Botschafters ausgebrochen. Es gebe keine Opfer, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagabend auf Anfrage. 150 Feuerwehrleute seien vor Ort, um den Brand zu löschen. Es werde versucht, die Botschafterresidenz vor den Flammen zu bewahren. Bei dem brennenden Gebäude handle es sich um ein vierstöckiges Stadtpalais, an dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt würden.