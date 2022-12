Jugendliche vom Vorwurf der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst in Egnach TG freigesprochen

Im März 2018 brannte das Areal der Tobi Seeobst AG in Egnach TG.

In Egnach TG brannte es 2018 auf einem Industrieareal.

Im März 2018 hielten sich vier Jugendliche, damals im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, abends auf dem Betriebsareal der Tobi Seeobst AG in einer aus Kunststoffpaletten errichteten Hütte auf. Dort zündeten sie zwei Kerzen an. Beim Verlassen des Stapels liessen die Jugendlichen die beiden Kerzen brennen, worauf der Kunststoff Feuer fing. Beim Brand entstand Schaden in Millionenhöhe.