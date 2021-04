Fünf Löschhelikopter im Einsatz : Grossbrand wütet am Tafelberg in Südafrika

Bei Kapstadt zerstört ein Grossbrand weite Teile des Tafelberg-Nationalparks. Studenten der nahegelegenen Universität mussten evakuiert werden.

An den Hängen des Tafelbergs im südafrikanischen Kapstadt ist am Sonntagmorgen ein Grossbrand ausgebrochen. Am Nachmittag war der Brand nach Angaben der Stadt und der Nationalparkverwaltung noch nicht unter Kontrolle. Die Flammen griffen auch auf die am Hang liegenden Universitätsgebäude über, die Universitätsbibliothek stand in Flammen, wie AFP-Journalisten berichteten. Hunderte Studenten verliessen ihre Wohnheime und brachten sich vor dem Feuer in Schutz.