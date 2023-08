Grossbritannien: So wirkt sich das Flugchaos auf Swiss-Flüge ab

Geduld ist gefragt. Am 28. August 2023 hat ein Ausfall bei der britischen Luftraumüberwachung für Chaos gesorgt.

Für Dienstag will Swiss mit grösseren Maschinen nach Grossbritannien fliegen.

Wegen «technischer Probleme» bei der britischen Luftraumüberwachung kommt es an den vier wichtigsten Flughäfen Grossbritanniens zu massiven Flugverzögerungen. In sozialen Netzwerken berichten zahlreiche Passagiere von Flugabsagen, andere sitzen stundenlang in Fliegern, deren Abflug sich massiv verzögert.