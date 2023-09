Chirurgie in Grossbritannien: Riesiges Ausmass sexuellen Missbrauchs

Ein Drittel der Chirurginnen, die an der Studie teilnahmen, gab an, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre von Kollegen sexuell missbraucht wurden.

Eine Studie in Grossbritannien zeigt das Ausmass von sexuellen Übergriffen in der Chirurgie.

Chirurginnen in Grossbritannien geben an, von ihren Kollegen sexuell belästigt, angegriffen und in einigen Fällen vergewaltigt zu werden, wie eine Studie zeigt. Dies geschehe teilweise im Operationssaal, während Operationen stattfinden.

Laut der Studie der Universität Exeter, der Universität Surrey und der Arbeitsgruppe für sexuelles Fehlverhalten in der Chirurgie (Working Party for Sexual Misconduct in Surgery WPSMS), die BBC exklusiv vorliegt, gaben zwei Drittel der teilnehmenden Chirurginnen an, dass sie sexuell belästigt wurden. Ein Drittel der Studienteilnehmerinnen gab an, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahren von Kollegen sexuell misshandelt wurden.