Bettwanzen: England fürchtet sich vor einer drohenden Plage

Da die Angst vor einer Bettwanzen-Plage zu gross ist, trauen sich Engländerinnen und Engländer in der U-Bahn nicht mehr, sich hinzusetzen. Tiktok

Darum gehts Im Internet kursieren zahlreiche Videos von angeblichen Bettwanzen-Sichtungen in Grossbritannien.

Nun herrscht auf der Insel Panik vor einer bevorstehenden Plage.

Man fürchtet sich vor dem gleichen Schicksal, das Frankreich Anfang Oktober heimsuchte.

Anfang Oktober suchte eine Bettwanzen-Plage Frankreich heim. Die Insekten tummelten sich in Schulen, Zügen, Spitälern oder Kinos. Betroffene berichteten von ihrem «Leben in der Hölle», isolierten sich von der Aussenwelt und gründeten gar Selbsthilfegruppen. Nun scheint die Plage den Ärmelkanal überschritten zu haben, denn die Invasion Grossbritanniens könnte laut «Dailymail» bereits begonnen haben.

Augenzeugen berichteten von Bettwanzen in der Londoner U-Bahn oder in Bussen in Manchester – in der Region Bedfordshire sei zudem eine «alarmierende Anzahl» von Anrufen bezüglich gesichteter Bettwanzen eingegangen. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan erklärte, das Problem sei «wirklich besorgniserregend», weshalb er sich bereits mit den Beamten in Frankreich in Verbindung gesetzt habe. Einige Experten sind jedoch auch der Meinung, dass es sich bei den Meldungen von Bettwanzen um Fehlalarm handele.

Passagiere setzten sich nicht mehr hin

Alles begann mit einem Video aus der Londoner U-Bahn, das angeblich Bettwanzen auf Sitzen in einem der Züge zeigte. Es folgten weitere Videos von angeblichen Bettwanzen-Sichtungen. Daraufhin fürchteten sich viele Passagierinnen und Passagiere der Londoner U-Bahn, sich auf die Sitze zu setzen und verbrachten ihre Fahrt im Stehen.

Richard Wall, ein Experte von der Universität Bristol, gibt jedoch Entwarnung, denn das Insekt aus dem ursprünglichen Video, welches das Drama entfachte, sei höchstwahrscheinlich keine Bettwanze – das gefilmte Insekt sei nicht «flach genug». Adam Juson von der Schädlingsbekämpfung teilt seine Meinung: «Wir haben in der Vergangenheit Bettwanzen in Zügen gefunden. Es ist also nicht ausgeschlossen, aber das hier sieht falsch aus.»

Viele Bettwanzen sind gegen Insektizide immun

Doch es kursieren zahlreiche weitere Videos von angeblichen Bettwanzen-Sichtungen und Molekularbiologe David Cain spricht von einem seit Jahren zunehmenden Problem mit Bettwanzen. «Sie haben sich in den letzten zehn Jahren so stark ausgebreitet, dass sie mittlerweile in Kinos, Arztpraxen, Spitälern und an vielen weiteren öffentlichen Orten zu finden sind», erklärt Cain.

So schlimm wie in Frankreich ist die Lage allerdings noch nicht. Und die Verantwortlichen für Londons U-Bahnen seien bereits daran, alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um eine Verbreitung der Plage zu verhindern. «Wir sprechen mit unseren Freunden in Paris, um zu sehen, ob wir von ihnen lernen können», sagt Bürgermeister Khan. Ausserdem verfüge Londons U-Bahn über ein ausgezeichnetes Reinigungssystem. Speziell die Züge der Eurostar-Verbindung von Paris nach London sollen gründlich gereinigt werden. Insbesondere, weil derzeit viele Engländer nach Frankreich reisen, um dort ihr Nationalteam an der Rugby-Weltmeisterschaft zu unterstützen.

Hat sich die Plage erst einmal ausgebreitet, ist sie nur noch sehr mühsam loszuwerden. «Auf die Insektizide, die wir seit Jahrzehnten zur Bekämpfung dieser Wanzen einsetzen, ist nicht immer Verlass», erklärt Insektenexperte James Logan. Die Insekten hätten sich den Chemikalien angepasst und seien mittlerweile dagegen resistent. «Der Trick ist, sie frühzeitig zu erwischen, bevor sie ihre Eier legen», so Logan weiter.