Ab nächster Woche wird geimpft : Grossbritannien erteilt als erstes Land Zulassung für Corona-Impfstoff

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech hat in Grossbritannien die letzte Hürde genommen. Ab nächster Woche schon kann geimpft werden.

Die Arzneimittelbehörde habe eine Notfallgenehmigung erteilt, teilte die Regierung in London am Mittwoch mit. «Der Impfstoff wird ab nächster Woche in ganz Grossbritannien erhältlich sein», sagte Gesundheitsminister Matt Hancock. «Das sind sehr gute Nachrichten.» . Das britische Gesundheitsministerium werde alle verfügbaren Ressourcen in die flächendeckende Verteilung des Impfstoffs setzen.