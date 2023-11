Goldene Kunstwerk-Toilette gestohlen – Gerichtstermin in Oxford

Gut vier Jahre nach dem Diebstahl einer goldenen Toilette aus einer Kunstausstellung im Blenheim Palace in der englischen Grafschaft Oxfordshire müssen sich vier Männer vor Gericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, müssen die vier Männer im Alter zwischen 35 und 39 Jahren am 28. November in Oxford vor Gericht erscheinen.