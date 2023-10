Hollywood-Star Michael Caine geht in Rente

Caine wirkte über sieben Jahrzehnte in mehr als 130 Filmen mit.

«Ich sage immer, dass ich in den Ruhestand gehe. Nun, das bin ich jetzt», sagte Sir Michael der BBC.

Bis jetzt soll er in über 130 Filmen zu sehen gewesen sein. Er gewann unter anderem zwei Nebendarsteller-Oscars.

Nach sieben Jahrzehnten im Filmgeschäft ist es dann doch mal Zeit für die Rente: Gut ein halbes Jahr nach seinem 90. Geburtstag hat der britische Hollywood-Star Michael Caine am Samstag seinen Ruhestand verkündet. «Ich sage immer wieder, dass ich in Rente gehe. Nun, jetzt mache ich es», sagte Caine dem Sender BBC Radio 4 .

Karriereende auf Höhepunkt

Aus Sicht des Schauspielers ist der Zeitpunkt günstig: «Ich habe mir gesagt, dass ich gerade einen Film gemacht habe, in dem ich die Hauptrolle gespielt habe und für den ich unglaubliche Kritiken bekommen habe», sagte Caine. Sein Film «In voller Blüte», der die wahre Geschichte des Weltkriegsveteranen Bernie Jordan erzählt, war vergangene Woche in Grossbritannien in die Kinos gekommen.