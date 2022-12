Spuren von harten Drogen in britischen Regierungsgebäuden

Drogenspuren gefunden : Grossbritannien in Aufregung – wer hat an der Downing Street gekokst?

In zwei von der britischen Regierung genutzten Gebäuden sind offenbar Spuren von harten Drogen gefunden worden. Es soll einen Zusammenhang zwischen Partys an den jeweiligen Orten geben.

In der Downing Street sollen nach Lockdown-Partys ähnliche Substanzen gefunden worden sein, wie Insider dem «Guardian» berichteten.

Auch in der Downing Street sollen nach Lockdown-Partys ähnliche Substanzen gefunden worden sein.

In dem von britischen Aussenministern genutzten Landsitz Chevening seien Spuren von weissem Puder entdeckt worden.

In von der britischen Regierung genutzten Gebäuden sollen einem Bericht zufolge Spuren von harten Drogen gefunden worden sein. Der «Guardian» berichtete am Freitagabend unter Berufung auf Insiderquellen, auf dem von britischen Aussenministern genutzten Landsitz Chevening seien im vergangenen Sommer Spuren von weissem Puder entdeckt worden. Verbündete der damaligen Aussenministerin Liz Truss sollen dort an zwei Wochenenden gefeiert haben, kurz bevor diese zur Premierministerin gekürt wurde. Mutmasslich soll es sich dem Bericht zufolge um Kokain gehandelt haben.