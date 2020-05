Sehr zuverlässig

Grossbritannien möchte Millionen Corona-Tests in der Schweiz kaufen

Die britische Gesundheitsbehörde äussert sich positiv über die Zuverlässigkeit von Schweizer Corona-Tests. Sie will sie nun im grossen Stil anschaffen.

Die britischen Gesundheitsbehörden sind sehr zufrieden mit den Corona-Tests, die sie vom Schweizer Pharma-Riesen Roche beziehen. In einer unabhängigen Untersuchung habe der Test jede einzelne Corona-Erkrankung richtig erkannt, teilte die Behörde mit.

«Positive Entwicklung»

«Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ein so verlässlicher Antikörper-Test ist ein zuverlässiger Anzeiger dafür, ob jemand sich schon mal infiziert hat», so Professor John Newton, der in Grossbritannien das nationale Test-Programm leitet.