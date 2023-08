So wird «Todesengel» Lucy den Rest ihres Lebens verbringen

Zunächst wird Letby in den Krankentrakt des Gefängnisses untergebracht sein. Erst später wird sie in den allgemeinen Flügel verlegt. Im Bild: die Bibliothek der Anstalt Low Newton.

In den Jahren 2015 und 2016 tötete sie auf einer Neugeborenenstation in der Stadt Chester sieben Babys.

Die 33-jährige Lucy Letby wurde am Montag in Manchester zur Höchststrafe verurteilt – lebenslanger Haft.

«Sie werden den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen», sagte Richter James Goss am Montag in Manchester, als er das Strafmass verkündete. Die ehemalige Pflegefachfrau Lucy Letby ist für die schwerste Mordserie an Babys in der jüngeren britischen Geschichte verantwortlich. Die 33-Jährige hat zwischen Juni 2015 und Juni 2016 sieben Neugeborene getötet, indem sie ihnen Luft injizierte oder sie überfütterte. Bei sechs weiteren Babys hat sie es versucht.