Ukraine-Russland-Konflikt : Grossbritannien verhängt Sanktionen gegen russische Oligarchen

Premierminister Boris Johnson spricht Sanktionen gegen fünf russische Banken und drei vermögende Privatpersonen aus. Weitere Sanktionen könnten im Falle weiterer Eskalationen folgen.

Langwierige Krise in Aussicht

Johnson rechnet nach eigenen Angaben damit, dass sich der Konflikt noch lange hinziehen wird. «Wir können nicht sagen, was in den kommenden Tagen passieren wird», sagte er. «Aber wir sollten uns auf eine langwierige Krise einstellen.»

Putin hatte am Montagabend die Unabhängigkeit der pro-russischen, sogenannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und Abkommen zur Unterstützung der dortigen Milizen unterzeichnet. Er kündigte zudem die Entsendung russischer Soldaten in die Gebiete an. Am Dienstag teilte der Kreml mit, «im Moment» sei nicht geplant, Streitkräfte in die Ostukraine zu schicken.