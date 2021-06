Steigende Zahlen - Grossbritannien will am 21. Juni alles aufmachen – oder doch nicht?

In Grossbritannien sollen per 21. Juni sämtliche Corona-Massnahmen gestrichen werden.

In wenigen Wochen sollten alle geltenden Restriktionen in Grossbritannien aufgehoben werden.

Am 21. Juni sollte es soweit sein in Grossbritannien – alle Restriktionen und Massnahmen sollen an diesem Tag fallen. Eine komplette Aufhebung würde bedeuten, dass Nachtclubs wieder öffnen dürfen, keine Masken mehr getragen werden müssen und man sich wieder mit egal wie vielen Menschen treffen dürfte.

Ob das denn nun so vonstatten geht, ist aufgrund der wieder steigenden Zahlen an Covid-Infektionen fraglich. Besonders die neu als Delta-Variante bekannte Mutation des Coronavirus lässt Expertinnen und Experten an einer kompletten Öffnung zweifeln, so berichtet «The Guardian».