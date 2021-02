Kosten werden nicht erstattet : Grossbritannien will bei der Einreise drei Corona-Tests sehen

Bereits jetzt muss bei der Einreise ein negativer Test vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden ist. Jetzt setzt Grossbritannien noch eins oben drauf.

Wer auf die Insel will, muss drei Corona-Tests zahlen.

Die britische Regierung verschärft in der Coronavirus-Pandemie erneut ihre Reisevorschriften. Menschen, die nach Grossbritannien einreisen, müssen künftig neben einem negativen Corona-Test bei der Ankunft zwei weitere Tests während einer zehntägigen Quarantäne vorlegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in London mit.