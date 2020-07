Corona-Pandemie

Grossbritannien will bis Weihnachten lockern – Fussball ab Oktober wieder mit Zuschauern

Der britische Premier Boris Johnson hat Lockerungen im Umgang mit der Corona-Krise in Aussicht gestellt. Insbesondere sollen Fussballspiele ab Oktober wieder mit Zuschauer stattfinden.

Von Anfang August an werde in England zu einer vorsichtigen Rückkehr an den Arbeitsplatz ermutigt, sagte Johnson am Freitag bei einer Pressekonferenz in London. Schulen, Kindergärten und Universitäten sollen von September an wieder ihren Betrieb aufnehmen.