Eingeschleppte Art : Grossbritannien will Grauhörnchen Verhütungsmittel ins Futter mischen

Aus den USA eingeschleppte Grauhörnchen verdrängen auf der Insel die einheimischen roten Eichhörnchen. Deshalb will Grossbritannien jetzt zu ungewöhnlichen Mitteln greifen.

1 / 4 Die Grauhörnchen waren in den 1870er-Jahren aus den USA nach Grossbritannien eingeführt worden. Pixabay Mittlerweile leben 2,7 Millionen der Grauhörnchen in Grossbritannien. Pixabay Sie haben die einheimischen roten Eichhörnchen immer mehr verdrängt. Pixabay

Darum gehts

In Grossbritannien sollen aus Nordamerika eingeschleppte Grauhörnchen Verhütungsmittel verabreicht bekommen – damit die von ihnen bedrohten europäischen roten Eichhörnchen überleben können. Der oberste wissenschaftliche Berater des britischen Umweltministeriums, Gideon Henderson, sieht nach erfolgreichen Versuchen «grosses Potenzial» in der Methode. Sie werde roten Eichhörnchen dabei helfen, «wieder in ihre natürlichen Lebensräume zurückzukehren» sowie «den britischen Wald schützen und die Artenvielfalt vergrössern».

Hintergrund der Massnahme ist die seit Jahrzehnten andauernde Ausbreitung der Grauhörnchen in Grossbritannien – und die damit verbundene Verdrängung roter Eichhörnchen. Die eigentlich in Nordamerika heimischen Nagetiere waren in den 1870er-Jahren erstmals nach Grossbritannien eingeführt worden und gewannen dort rasch die Oberhand. Zudem bedrohen die Grauhörnchen junge Bäume, da sie deren Rinde abziehen und sie dadurch schwächen und abtöten.

Spezielle Futterboxen locken Grauhörnchen an

Wissenschaftler der Regierungsbehörde Animal and Plant Health Agency (APHA) planen, die Verhütungsmittel für Grauhörnchen dem Futter beizumischen. Zuvor hatte die APHA Versuche mit gesonderten Futterboxen in Waldgebieten in Nordengland und Wales vorgenommen. Dabei nutzten 70 Prozent der Grauhörnchen die Boxen, die mit einer Falltür versehen und für die meisten anderen Tiere nicht zugänglich waren.

Welches Nagetier ist dein Favorit? Ich liebe Eichhörnchen. Mäuse sind meine Favoriten. Ich bin ein Hamster-Fan. Ich bin Team Meerschweinchen. Biber machen bei mir das Rennen. Ein anderes.

In den Versuchen selbst wurden noch keine Verhütungsmittel verwendet. Laut Vanessa Fawcett von der Tierschutzorganisation Red Squirrels United Programme ist die Entwicklung solcher Mittel für Grauhörnchen aber weit fortgeschritten. Forschenden der APHA zufolge wären die Mittel sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen Tieren wirksam. Keulungen von Grauhörnchen als Methode zur Populationskontrolle haben sich als unwirksam erwiesen, da sich die Tiere schnell fortpflanzen.

In Grossbritannien leben derzeit 2,7 Millionen Grauhörnchen – und nur noch 140’000 der kleineren roten Eichhörnchen. Die beiden Arten sind Nahrungskonkurrenten. Zudem sind Grauhörnchen Träger eines für die roten Eichhörnchen häufig tödlichen Virus.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.