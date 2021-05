«Impfen statt ausrotten» : Grossbritannien will keine Lizenzen für Dachstötungen mehr ausstellen

In Grossbritannien waren seit 2013 Dachse gekeult worden, um die Ausbreitung der Rindertuberkulose zu verhindern. Das soll jetzt aufhören.

In Grossbritannien werden Dachse getötet, um die Verbreitung der Rindertuberkulose zu verhindern.

Grossbritannien stellt von 2022 an keine Lizenzen mehr für das Keulen von Dachsen aus, mit dem die Ausbreitung von Rindertuberkulose gestoppt werden soll. Umweltminister George Eustice sagte am Donnerstag, mit der Massnahme sei die Krankheit deutlich eingedämmt worden. «Aber niemand will die Keulung einer geschützten Art auf unbestimmte Zeit fortsetzen.» Nun sollten andere Methoden gefördert werden, wie Impfungen. Doch sowohl Tierschützer und Tierschützerinnen als auch Landwirte und Landwirtinnen reagierten empört.