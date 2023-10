Grossbritannien will Verwaltungen Viertagewoche-Versuche verbieten

1 / 10 Immer mehr Firmen experimentieren mit einer verkürzten Arbeitswoche bei gleichbleibendem Lohn. (Symbolbild) imago images/Westend61 Auch der Bezirk South Cambridgeshire, dessen Zentrum die Stadt Cambridge bildet, führt seit einiger Zeit einen Versuch mit der Viertagewoche durch. IMAGO/Panthermedia Nicht nur Büroangestellte der Verwaltung, sondern auch Mitarbeitende im Aussendienst, müssen im Rahmen des Experiments weniger arbeiten. Der Bezirk hat laut eigenen Angaben bereits 500’000 Pfund eingespart. imago images/Everett Collection

Darum gehts In Grossbritannien beklagen Lokalregierungen eine massive Einflussnahme aus der Regierung.

So sollen diverse Minister alles daran setzen, Experimente mit der Viertagewoche zu beenden.

Erste Versuche im Bezirk Sout Cambridgeshire haben derweil viel Geld eingespart.

In Grossbritannien haben Minister der Regierung mit deutlichen Warnungen an die Kommunalverwaltungen einen politischen Streit über Versuche mit der Viertagewoche für ihre Bediensteten eskalieren lassen. In den neuen Leitlinien werden die Bezirke, die bereits eine viertägige Arbeitswoche eingeführt haben, angewiesen, diese Praxis unverzüglich einzustellen, und diejenigen, die dies in Zukunft planen, sollten alle Versuchsprogramme stoppen.

Viertagewoche sparte 500’000 Pfund ein

Der Streit dreht sich um den Bezirksrat von South Cambridgeshire um die Stadt Cambridge. Die Lokalverwaltung ist bislang die einzige in Grossbritannien, die mit einer viertägigen Arbeitswoche experimentiert. So erhalten sowohl Büroangestellte als auch Angestellte im Aussendienst gleich viel Lohn wie zuvor, arbeiten aber 20 Prozent weniger als zuvor. Laut der Gemeinde führte das Experiment bereits zu Einsparungen bei der Personalbeschaffung und bei Leiharbeitern – gesamthaft habe man über eine halbe Million Pfund gespart. Ähnliche Versuche in der Schweiz lieferten ebenfalls bereits vielversprechende Ergebnisse.

Während die Befürworter argumentieren, dass die Viertagewoche sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern zugute komme und das Wohlbefinden und die Produktivität steigere, beklagt die Regierung, dass das Modell «kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis» darstelle und befürchtet eine Verschlechterung der Qualität. Handfeste Beweise führt die britische Regierung dafür nicht an.

Regierung will Versuche schnellstmöglich beenden

Jetzt droht sie gar mit «notwendigen Schritten», die der Praxis ein Ende setzen soll – wie diese genau aussehen, will sie aber nicht verraten. Der Minister für Kommunalverwaltung, Lee Rowley, sprach sich klar gegen die Einführung einer viertägigen Arbeitswoche in der Kommunalverwaltung aus und fordert die sofortige Abschaffung der Versuche an Orten, die sie bereits eingeführt haben.

Die Verantwortlichen der lokalen Bezirke zeigen sich frustriert über die ihrer Meinung nach zu weit gehende staatliche Einflussnahme. Eine Quelle spricht gegenüber dem «Guardian» gar von einer «massiven Überschreitung der Kompetenzen» der Landesregierung.

Bridget Smith, die Vorsitzende des Bezirksrats von South Cambridgeshire, setzte sich ebenfalls für die Autonomie der lokalen Räte ein. Pete Marland, Vorsitzender des Ressourcenausschusses der Local Government Association, plädiert mit Verweis auf Schwierigkeiten bei der Personalsuche dafür, dass die Gemeinderäte die Freiheit haben sollten, diese Herausforderungen auf verschiedenste Wege anzugehen – etwa auch mit einer testweisen Einführung der Viertagewoche.