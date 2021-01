«Bleiben Sie zu Hause» : Grossbritanniens Premier Johnson verkündet neuen Lockdown

Grossbritannien geht erneut in den Lockdown. Dies hat Premier Boris Johnson am Montag mitgeteilt.

«Wir müssen in England einen Lockdown verhängen, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen!», sagte Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer Fernsehansprache.

Wegen der deutlich steigenden Zahl an Corona-Infektionen hat die britische Regierung die Massnahmen erneut stark verschärft. «Wir müssen in England einen Lockdown verhängen, um die neue Corona-Variante in den Griff zu bekommen!», sagte Premierminister Boris Johnson am Montagabend in einer Fernsehansprache.