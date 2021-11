Pratteln BL - Grosse Anteilnahme für Todesopfer des AMG-Crashs

Der 18-jährige Beifahrer, der beim Crash des AMG in Arisdorf ums Leben kam, wurde am Donnerstag in Pratteln beerdigt.

Zäher Nebel liegt am Freitagmorgen über dem Friedhof Blözen in Pratteln. Hier wurde am Donnerstag S.K. beerdigt, der am 13. November beim Crash eines AMG vor dem Arisdorf-Tunnel ums Leben kam. Er wurde 18 Jahre alt. Wie die vier anderen Insassen des hochmotorisierten Mercedes spielte er Fussball beim FC Pratteln. Der Verein erwies seinem Junior und seinen trauernden Angehörigen ebenso die Ehre wie zahlreiche Freunde, Schüler und Spieler anderer Fussballvereine aus der Region.