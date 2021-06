Reaktionen zur Abstimmung - «Eine grosse Blamage für unseren demokratischen Rechtsstaat»

Nach den Abstimmungen von diesem Sonntag hat es die Schweiz einmal mehr in die internationale Medienberichterstattung geschafft: «Die Eidgenossen haben über fünf Vorlagen abgestimmt – sie hätten das zweite Bioland der Welt sein können, stattdessen werden sie das Land mit dem wohl schärfsten Polizeirecht in Europa», zitiert der deutsche « Südkurrier ».

«PMT öffnet Polizeiwillkür Tür und Tor»

Der « Spiegel » titelt «Dreimal Nein zu Bio und Umweltschutz» und warnte drei Tage vorher in einem Kommentar vor dem Terrorismus-Gesetz «PMT», welches am Sonntag mit 56,6 Prozent angenommen wurde. «öffnet der Polizeiwillkür Tür und Tor», kommentiert Schweiz-Korrespondentin Ann-Dorit Boy und bezieht sich dabei auf die «schwammige» Definition von Terrorismus innerhalb des Gesetzartikels.

Von einer «Verletzung der Grundrechte» ist in der «FAZ» die Rede. Der Autor des Artikels verweist darauf, dass das Gesetz «tatsächlich weiter reicht als vergleichbare Gesetze in europäischen Ländern.» Zuvor hat die Zeitung in einem Kommentar die Vorlage und den «schwammigen Begriff» des Terrorismus ebenfalls scharf kritisiert: «Mit dieser Entscheidung gegen Freiheit und Rechtsstaat senden ausgerechnet die Schweizer ein fatales Signal an die Orbáns, Erdogans und Putins dieser Welt», stand es weiter in der Zeitung.