Keine Lust auf BH

«Grosse Brüste sind out»

Niemand will mehr Doppel-D: Statt üppiger Brustvergrösserungen seien jetzt kleine und straffe Brüste im Trend, sagen Schönheitschirurgen.

«Alle wollen kleine Modelbrüste», sagt eine Schönheitschirurgin aus Beverly Hills in der Netflix-Serie «Skin Decision». Auch Schweizer Fachärzte beobachten diesen Trend.

«Im Moment will jede Frau, die in meine Praxis kommt, kleinere Brüste», sagt die Schönheitschirurgin Sheila Nazarian in der neuen und gehypten Netflix-Serie «Skin Decision» (auf Deutsch «Hautentscheidung»). Für die Chirurgin aus Beverly Hills ist klar: «Jetzt wollen alle kleine, straffe Modelbrüste, um Jacken ohne BH tragen zu können.»